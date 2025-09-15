Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story - Última Hora - 15 de setembro de 2025

Ontem às 18:05
Secret Story - Última Hora - 15 de setembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”

V+ TVI
Ontem às 17:07
1

Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca

V+ TVI
Ontem às 16:39
2

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Secret Story
Ontem às 18:39
3

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

Big Brother
30 jun, 01:14
4

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Secret Story
14 set, 23:10
5

Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

Dois às 10
Ontem às 10:07
6
EM DESTAQUE

Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

Secret Story
Há 1h e 29min

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Dois às 10
Há 2h e 20min

Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

Secret Story
Há 2h e 8min

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Novelas
Há 1h e 42min

Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

Secret Story
Há 1h e 45min

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Novelas
Ontem às 16:01

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

Big Brother
13 set, 19:12

Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025

Secret Story
14 set, 21:30

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

Secret Story
Ontem às 22:13

Secret Story - Última Hora - 15 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 18:05

Secret Story - Especial - 15 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:45
A ACONTECER

Catarina Miranda sobre Jéssica Vieira: «A Jéssica percebeu o que tinha de fazer lá dentro»

Dois às 10
Há 1 min

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

Dois às 10
Há 7 min

Catarina Miranda sobre a entrada no «Big Brother Verão»: «Fui a última concorrente a ser chamada»

Dois às 10
Há 8 min

Catarina Miranda reage à derrota para Jéssica Vieira: «O programa nunca esteve para eu ganhar»

Dois às 10
Há 8 min

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Tenho já te de interromper»

Dois às 10
Há 8 min

Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira: «Eu sei para que é que me chamam»

Dois às 10
Há 9 min
NOVELAS

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

Novelas
14 set, 08:57

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

Novelas
12 set, 08:42

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

Novelas
13 set, 18:21

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

Novelas
Ontem às 14:59

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Novelas
Ontem às 13:09

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

Novelas
Ontem às 08:50