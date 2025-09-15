TVI PLAYER
Secret Story - Última Hora - 15 de setembro de 2025
Ontem às 18:05
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
V+ TVI
Ontem às 17:07
1
Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca
V+ TVI
Ontem às 16:39
2
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
Secret Story
Ontem às 18:39
3
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025
Big Brother
30 jun, 01:14
4
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
14 set, 23:10
5
Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português
Dois às 10
Ontem às 10:07
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»
Secret Story
Há 1h e 29min
Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Dois às 10
Há 2h e 20min
Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho
Secret Story
Há 2h e 8min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Há 1h e 42min
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País
Secret Story
Há 1h e 45min
Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»
Novelas
Ontem às 16:01
TVI PLAYER
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»
Big Brother
13 set, 19:12
Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025
Secret Story
14 set, 21:30
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»
Secret Story
Ontem às 22:13
Secret Story - Última Hora - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 18:05
Secret Story - Especial - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Catarina Miranda sobre Jéssica Vieira: «A Jéssica percebeu o que tinha de fazer lá dentro»
Dois às 10
Há 1 min
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
Dois às 10
Há 7 min
Catarina Miranda sobre a entrada no «Big Brother Verão»: «Fui a última concorrente a ser chamada»
Dois às 10
Há 8 min
Catarina Miranda reage à derrota para Jéssica Vieira: «O programa nunca esteve para eu ganhar»
Dois às 10
Há 8 min
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Tenho já te de interromper»
Dois às 10
Há 8 min
Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira: «Eu sei para que é que me chamam»
Dois às 10
Há 9 min
Mais
NOVELAS
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece
Novelas
14 set, 08:57
Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam
Novelas
12 set, 08:42
Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos
Novelas
13 set, 18:21
Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»
Novelas
Ontem às 14:59
Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»
Novelas
Ontem às 13:09
Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva
Novelas
Ontem às 08:50