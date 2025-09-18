TVI PLAYER
Secret Story - Última Hora - 18 de setembro de 2025
Ontem às 17:44
Com Nuno Eiró.
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor
Ontem às 15:05
V+ TVI
Ontem às 15:05
1
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»
Ontem às 18:39
Secret Story
Ontem às 18:39
2
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial
15 jun, 18:22
Big Brother
15 jun, 18:22
3
Casei com um milionário: "Aquilo que mais me fascinou nele não foi o dinheiro"
Ontem às 10:09
V+ TVI
Ontem às 10:09
4
01:11
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Hoje às 00:23
Secret Story
Hoje às 00:23
5
Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos
16 set, 12:56
V+ TVI
16 set, 12:56
6
EM DESTAQUE
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Hoje às 00:23
Secret Story
Hoje às 00:23
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o 'não concorrente' (e noivo) mais popular do Secret Story
Ontem às 16:18
Secret Story
Ontem às 16:18
Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo
Ontem às 15:38
Dois às 10
Ontem às 15:38
Vem aí em «A Protegida»: Relação de Aruna e Gonçalo chega ao fim. E, há uma ameaça
Há 1h e 52min
Novelas
Há 1h e 52min
Afinal, qual a dica doméstica da empregada de Rebeca Caldeira que acabou por ficar viral?
Há 1h e 51min
V+ TVI
Há 1h e 51min
Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet
Ontem às 19:33
Secret Story
Ontem às 19:33
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025
Hoje às 00:00
Secret Story
Hoje às 00:00
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Hoje às 00:23
Secret Story
Hoje às 00:23
A Protegida: Clarice deixa Benedita em choque
Ontem às 23:30
A Protegida
Ontem às 23:30
A Fazenda: Eduardo descobre quem tentou matar Mafalda?
Ontem às 22:25
A Fazenda
Ontem às 22:25
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Hoje às 00:28
Secret Story
Hoje às 00:28
Secret Story - Última Hora - 18 de setembro de 2025
Ontem às 17:44
Secret Story
Ontem às 17:44
Pedro Jorge está a apaixonar-se por Ana? Ex-concorrente reage: «Acho que está a gostar…»
Há 9 min
Dois às 10
Há 9 min
Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»
Há 14 min
Dois às 10
Há 14 min
«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»
Há 20 min
Dois às 10
Há 20 min
Ex-concorrente reage ao primeiro beijo na boca do «Secret Story 9»: «Há pessoas que estão loucas»
Há 21 min
Dois às 10
Há 21 min
Renata Reis aponta o expulso mais provável do «Secret Story 9»: «Tenho a certeza que é o…»
Há 24 min
Dois às 10
Há 24 min
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
Há 27 min
Dois às 10
Há 27 min
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Há 2h e 26min
Novelas
Há 2h e 26min
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Há 3h e 2min
Novelas
Há 3h e 2min
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Há 1h e 5min
Novelas
Há 1h e 5min
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Há 1h e 51min
Novelas
Há 1h e 51min
Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»
Ontem às 09:36
Novelas
Ontem às 09:36
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Há 1h e 16min
Novelas
Há 1h e 16min