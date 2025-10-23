Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story - Última Hora - 23 de outubro de 2025

Ontem às 18:00
Secret Story - Última Hora - 23 de outubro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

EM DESTAQUE

Um ano sem Marco Paulo: Herdeiro, Dudu Ferreira, recorda-o com gesto comovente

Secret Story
Há 1h e 41min

«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos

Dois às 10
Ontem às 16:45

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Novelas
Há 1h e 37min

«Sim, ele vai responder pelo crime»: medida extrema aplicada ao adolescente que matou a mãe em Vagos

V+ TVI
Há 1h e 39min

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Novelas
Ontem às 10:15

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
Há 3h e 1min

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:30

Secret Story - Especial - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:55

A Protegida: Isabel vê a maior assombração da sua vida

A Protegida
Ontem às 23:05

Dois às 10 - Zé responde a tudo após Liliana terminar noivado dentro do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Leandro, Marisa Susana e Pedro levantam-se de madrugada sobressaltados: «Uma pista?»

Secret Story
Hoje às 02:44

Terra Forte: Rosinha discute com Dudu e tem motivo forte

Terra Forte
Ontem às 22:00
A ACONTECER

A verdade sobre os últimos sete anos de vida de Marco Paulo com Eduardo Ferreira

Dois às 10
Há 18 min

«Preferias ter os imóveis ou dinheiro?»: Eduardo Ferreira responde a pergunta sobre a herança de Marco Paulo

Dois às 10
Há 27 min

Eduardo Ferreira reage a pergunta sobre Marco Paulo: «Não posso responder a isso»

Dois às 10
Há 28 min

Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira sobre a sua relação com Marco Paulo: «Conheço muitas pessoas da produção e…»

Dois às 10
Há 29 min

Depois de ser chamado de amante de Marco Paulo, Eduardo Ferreira recorda conversa com a mulher

Dois às 10
Há 34 min

«Amante e namorado de Marco Paulo». Bombeiro Eduardo Ferreira reage a notícias que continuam a sair

Dois às 10
Há 45 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Novelas
Há 3h e 31min

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

Novelas
Há 2h e 5min

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Novelas
Ontem às 18:21

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Novelas
Ontem às 18:32

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Novelas
Ontem às 19:10

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
Há 3h e 1min