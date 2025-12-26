TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story - Última Hora - 26 de dezembro de 2025
Ontem às 17:45
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Fomos melhores amigos durante 15 anos, mas tive de deixar de falar com ele: «E esta foi a razão»
V+ TVI
Ontem às 15:34
1
Dinheiro em alta: estes são os signos com mais sorte financeira em 2026
V+ TVI
Ontem às 11:55
2
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado
Secret Story
Ontem às 15:21
3
Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites
Secret Story
6 mar, 13:54
4
Estes são os 5 signos mais beneficiados em 2026 - e há um que pode viver um grande ponto de viragem
V+ TVI
Ontem às 10:51
5
Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade
Secret Story
Ontem às 15:37
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas
Secret Story
Ontem às 13:06
Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»
Dois às 10
Ontem às 15:25
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
Ontem às 11:03
Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 09:13
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
Dois às 10
Ontem às 12:50
Casais famosos portugueses que se separaram em 2025
V+ TVI
Ontem às 10:35
TVI PLAYER
A Protegida - A Protegida: Mariana e JD reencontram-se - Veja o episódio aqui
A Protegida
Ontem às 23:51
Marisa compara Leandro a Catarina Miranda e a conversa dá para o torto
Secret Story
Há 1h e 59min
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:45
Terra Forte - Terra Forte: A reação de Armando ao saber que Babi é filha de Vivi - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:27
O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro
Secret Story
Ontem às 21:01
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
Secret Story
25 dez, 12:18
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana faz uma promessa a JD: «Vou ficar aqui à tua espera o tempo que for preciso»
A Protegida
Ontem às 23:55
JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada»
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Aruna está no lodo e a culpa é de Virgílio
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: O reencontro de Mariana e JD ao fim de 2 anos
A Protegida
Ontem às 23:52
A Protegida: Gonçalo e Catarina entram em despique
A Protegida
Ontem às 23:51
Terra Forte: Maria de Fátima prepara-se para fazer o impensável, quando percebe que Flor está acordada
Terra Forte
Ontem às 23:08
Mais
NOVELAS
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
Ontem às 11:03
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:40
«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial
Novelas
Ontem às 12:47
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
Ontem às 10:24
“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal
Novelas
Ontem às 09:53
Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade
Novelas
Ontem às 10:02