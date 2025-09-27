TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Última Hora - 27 de setembro de 2025
Há 3h e 56min
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
V+ TVI
Ontem às 13:12
1
«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows
Secret Story
Há 3h e 54min
2
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Ontem às 10:37
3
Estou à espera de bebé… e o pai é o meu cunhado: «Não sei o que fazer»
V+ TVI
Hoje às 09:21
4
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
V+ TVI
25 set, 09:33
5
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente
Secret Story
Hoje às 16:39
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»
Secret Story
Ontem às 16:20
Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses
Dois às 10
Ontem às 14:53
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
Ontem às 12:14
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
Ontem às 10:49
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto
Secret Story
Ontem às 11:52
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Ontem às 10:37
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 26 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
A Protegida: Virgílio rapta Carlota?
A Protegida
Hoje às 00:15
Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer
Secret Story
Há 1h e 40min
Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora
Secret Story
Há 1h e 41min
Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»
Dois às 10
25 set, 10:16
Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»
Secret Story
Há 1h e 42min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Secret Story - Diário - 27 de setembro de 2025
Secret Story
Há 2h e 26min
Secret Story - Última Hora - 27 de setembro de 2025
Secret Story
Há 3h e 56min
A Sentença - 27 de setembro de 2025
A Sentença
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 27 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 27 de setembro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:20
Exclusivo: o programa na íntegra
Exclusivo com Sandra Felgueiras
Hoje às 09:27
Mais
NOVELAS
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
Ontem às 10:19
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
Ontem às 10:00
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»
Novelas
Ontem às 15:10
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
Ontem às 12:14
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Ontem às 10:37
Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história
Novelas
Ontem às 09:38