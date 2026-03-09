TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Última Hora - 9 de março de 2026
Ontem às 17:35
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI
Novelas
11 set 2025, 19:43
1
«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva
Novelas
Ontem às 15:11
2
Um dos casais mais mediáticos do país parece estar de volta: «Já está mais do que evidente de que há uma reconciliação»
V+ TVI
Ontem às 16:28
3
09:10
Cristina Ferreira confronta Hugo após beijo a Sara: «Não tinha namorada cá fora?» A resposta choca
Secret Story
Ontem às 22:19
4
Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador
Novelas
Ontem às 09:42
5
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando
Novelas
28 jan, 11:27
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo
Dois às 10
Ontem às 15:00
Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade
Secret Story
Ontem às 22:40
Vem aí «Terra Forte»: Sammy confronta Maria de Fátima sobre descontrolo alimentar
Novelas
Há 2h e 40min
Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala
Dois às 10
Ontem às 16:00
«Um projeto novo a caminho»: Matilde Reymão tem novo projeto profissional e já mostrou imagens dos bastidores
Novelas
Ontem às 16:09
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens
Secret Story
Ontem às 16:54
TVI PLAYER
Hilariante: Luzia surpreende colegas com a sua «booooooomba» pela primeira vez. E todos dançam
Secret Story
Há 1h e 50min
Secret Story - Extra - 10 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:05
Amor à Prova: André vai processar a taqueria de Ana?
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Especial - 9 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Cena de ciúmes? Ariana chateada com Diogo: «Nunca escondi, já tu...»
Secret Story
Há 56 min
Amor à Prova - Tomás ultrapassa os limites e insulta a família de Cris
Amor à Prova
6 mar, 22:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»
Dois às 10
Há 32 min
Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos
Dois às 10
Há 48 min
"Só pensei em proteger os filhos": Fátima recorda o rasto de destruição da Depressão Kristin
Dois às 10
Há 49 min
Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos
Dois às 10
Há 1h e 10min
Aos 45 anos, após perder 30 quilos, Siara Holanda está "mais confiante que nunca"
Dois às 10
Há 1h e 45min
Siara Holanda, sobre a filha, Bárbara Bandeira: «Pedi todos os dias da minha vida que a minha filha fosse feliz»
Dois às 10
Há 1h e 46min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi
Novelas
Ontem às 10:57
Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador
Novelas
Ontem às 09:42
Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada
Novelas
Ontem às 11:00
“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo
Novelas
Ontem às 14:16
Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico
Novelas
7 mar, 10:23
«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal
Novelas
8 mar, 16:31