Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 59 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 40min

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 2h e 45min

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 2h e 55min

Passeio de sonho acaba em pesadelo com uma ida ao hospital

A Sentença
Hoje às 15:47

Em mês de regressos, a TVI volta a liderar

Hoje às 15:33

TVI - Em cima da hora - 1 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»

Dois às 10
Hoje às 13:01

TVI Jornal - 1 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Matou o cunhado e 3 meses depois a ex-companheira. Na prisão, garante que «a chacina ainda não acabou»

Dois às 10
Hoje às 12:40

Tarte de batata doce e noz pecan

As Receitas do Fábio
Hoje às 12:33

Mãe de uma das alegadas vítimas do «serial killer do Algarve» emociona-se: «A minha vida não é viver, eu sobrevivo»

Dois às 10
Hoje às 12:19

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
1

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Secret Story
Hoje às 09:44
2

Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

Dois às 10
Hoje às 09:04
3

«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira

V+ TVI
Ontem às 13:11
4

Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira

Dois às 10
Hoje às 15:17
5

Mãe de Bruna, concorrente do Secret Story

Dois às 10
Hoje às 15:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

Secret Story
Hoje às 16:14

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Dois às 10
Hoje às 16:44

Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Secret Story
Hoje às 16:25

Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Secret Story
Hoje às 16:25

Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

Novelas
Hoje às 16:13

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Novelas
Hoje às 16:44

TVI PLAYER

Homem agredido por mais de uma dezena de pessoas à frente do filho de dois anos

Jornal Nacional
Ontem às 23:06

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 40min

A Protegida: JD descobre quem quer fazer mal à filha bebé

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância

Secret Story
Há 1h e 21min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 59 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 59 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 40min

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 2h e 45min

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 2h e 55min

Passeio de sonho acaba em pesadelo com uma ida ao hospital

A Sentença
Hoje às 15:47

Em mês de regressos, a TVI volta a liderar

Hoje às 15:33
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

Novelas
Hoje às 10:20

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

Novelas
Hoje às 10:53

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Novelas
Hoje às 15:21

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Novelas
Hoje às 14:57

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Novelas
Hoje às 10:27

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

Novelas
Hoje às 08:57