Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida
Dois às 10
Hoje às 12:35
Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»
Dois às 10
Hoje às 12:32
Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»
Dois às 10
Hoje às 12:31
Mais de 30 mil euros: Este é o valor que os Anjos deverão pagar depois de Joana Marques ter sido absolvida
Dois às 10
Hoje às 12:15
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»
Secret Story
Hoje às 15:59
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno
Novelas
Hoje às 15:32
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina
Secret Story
Há 3h e 47min
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»
Secret Story
Hoje às 15:16
TVI PLAYER
«Peço desculpa à família da Liliana»: Francisco monteiro sem papas nas língua deixa mensagem de apoio a Zé
Secret Story
Há 2h e 23min
A ACONTECER
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Hoje às 10:58
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
Ontem às 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
Ontem às 16:27