Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 50 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 38min

Pais em guerra! Telemóveis são motivo de discussão acesa

A Sentença
Hoje às 16:02

TVI - Em cima da hora - 3 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 3 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

Dois às 10
Hoje às 12:35

Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»

Dois às 10
Hoje às 12:32

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»

Dois às 10
Hoje às 12:31

Mais de 30 mil euros: Este é o valor que os Anjos deverão pagar depois de Joana Marques ter sido absolvida

Dois às 10
Hoje às 12:15

Depois da absolvição de Joana Marques, Anjos terão de pagar isto

Dois às 10
Hoje às 12:11

Sara recorda a forma insólita como descobriu que tinha cancro da mama

Dois às 10
Hoje às 11:57

Sara partilha: «Ninguém está à espera de um diagnóstico de cancro da mama aos 32 anos»

Dois às 10
Hoje às 11:52

Mais Vistos

01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Secret Story
Hoje às 15:45
1

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
Ontem às 11:41
2

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
3

Liliana coloca em causa namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Há 3h e 4min
4

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Secret Story
Hoje às 13:04
5

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

Secret Story
1 out, 11:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Há 3h e 3min

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Secret Story
Hoje às 15:59

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Hoje às 15:32

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Secret Story
Hoje às 16:59

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Hoje às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Hoje às 13:01

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 38min

Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca

Secret Story
Há 1h e 11min

A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 50 min

Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

«Peço desculpa à família da Liliana»: Francisco monteiro sem papas nas língua deixa mensagem de apoio a Zé

Secret Story
Há 2h e 43min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 50 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 38min

Pais em guerra! Telemóveis são motivo de discussão acesa

A Sentença
Hoje às 16:02

TVI - Em cima da hora - 3 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 3 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

Dois às 10
Hoje às 12:35
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Hoje às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Hoje às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
Ontem às 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
Ontem às 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
Ontem às 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Hoje às 09:45