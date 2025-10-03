Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 14min

A Protegida: Virgílio ganha coragem de fazer o que deseja há muito

A Protegida
Há 3h e 51min

A Protegida: Inédito! Mariana e Mónica entram em acordo

A Protegida
Há 3h e 51min

A Protegida: Jantar afrodisíaco deixa Mariana e JD cheios de desejo

A Protegida
Há 3h e 51min

Jorge acusa Becas: «Não suportei o inferno em que transformaste as nossas vidas»

A Fazenda
Há 3h e 51min

A Fazenda: Zuri fica assustada com o que vê

A Fazenda
Há 3h e 51min

Becas avisa Gustavo: «Vais apodrecer aqui. Vais acabar aqui e falta pouco.»

A Fazenda
Há 3h e 51min

Jorge está furioso: «Os gémeos não. Senão dou cabo de ti e da tua vidinha miserável»

A Protegida
Há 3h e 51min

Andreia salva Alex, mas obriga-o a desaparecer: «Ou é agora, ou vai ser tarde demais»

A Fazenda
Há 3h e 51min

A Protegida: JD deixa-se ir e chama um nome carinhoso a Mariana

A Protegida
Há 3h e 51min

A Fazenda: Eva toma uma decisão, que deixa Joel em pânico

A Fazenda
Há 3h e 52min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:46

Mais Vistos

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
2 out, 11:41
1
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Secret Story
Ontem às 15:45
2

Mafalda Castro rendida a colega da TVI: «Não tem medo do talento dos outros»

V+ TVI
Ontem às 16:54
3

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»

V+ TVI
1 out, 16:48
4

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Secret Story
Ontem às 15:59
5

A magia está no ar: Joana Diniz e Sónia Jesus estão em Paris, e estas fotos [encantadoras] são a prova disso

Big Brother
31 jul, 18:21
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Ontem às 18:02

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Secret Story
Ontem às 15:59

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Ontem às 15:32

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Secret Story
Ontem às 16:59

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Ontem às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Ontem às 13:01

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 14min

Exclusivo TVI: Anjos falam sobre o processo contra Joana Marques - A entrevista completa

Jornal Nacional
Ontem às 21:41

A inteligência artificial está a apagar as fronteiras entre verdade e mentira. O que vemos pode não ser real

Jornal Nacional
Ontem às 22:54

Anjos: "nós lutámos por aquilo que é justo, lutámos pela verdade e pelo princípio da dignidade humana"

Jornal Nacional
Há 3h e 51min

Expulsão desejada? Liliana seria a escolhida pelos colegas

Secret Story
Ontem às 22:29

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:46
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 14min

A Protegida: Virgílio ganha coragem de fazer o que deseja há muito

A Protegida
Há 3h e 51min

A Protegida: Inédito! Mariana e Mónica entram em acordo

A Protegida
Há 3h e 51min

A Protegida: Jantar afrodisíaco deixa Mariana e JD cheios de desejo

A Protegida
Há 3h e 51min

Jorge acusa Becas: «Não suportei o inferno em que transformaste as nossas vidas»

A Fazenda
Há 3h e 51min

A Fazenda: Zuri fica assustada com o que vê

A Fazenda
Há 3h e 51min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Ontem às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Ontem às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Ontem às 09:45