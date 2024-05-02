Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Clarice revela: «O Óscar descobriu que somos um casal e ameaçou contar tudo à Laura»
A Protegida
Há 9 min
Cristina Ferreira pronuncia-se sobre flotilha onde seguiam ativistas portugueses: «Isto divide muitas opiniões»
Dois às 10
Hoje às 12:46
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem
Secret Story
Hoje às 15:40
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
Hoje às 15:04
Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos
Dois às 10
Hoje às 17:00
TVI PLAYER
Novo leque de nomeados! Saiba quem está em risco de abandonar a casa no próximo domingo
Secret Story
Há 50 min
Aos 45 anos, mulher de Bruno precisa de ajuda para comer, tomar banho e mudar as fraldas- «A minha maior dor é vê-la sofrer»
Dois às 10
Hoje às 12:00
A ACONTECER
Clarice revela: «O Óscar descobriu que somos um casal e ameaçou contar tudo à Laura»
A Protegida
Há 9 min
NOVELAS
Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?
Novelas
Hoje às 14:21
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Hoje às 15:29