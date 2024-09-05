Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Aconteceu em cidade portuguesa: menina em choque e aos gritos quando passeava o cão e encontrou um jovem assassinado na rua
Dois às 10
Hoje às 12:29
Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou após o «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:52
Lídia revela quem mais a enervou dentro da casa: «É boa no poder de argumentação sentada no sofá!»
Dois às 10
Hoje às 11:50
Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:47
Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»
Dois às 10
Hoje às 11:37
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Cantor famoso morre aos 51 anos, depois de uma luta silenciosa contra o cancro do pâncreas
V+ TVI
Há 3h e 12min
Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»
Dois às 10
Hoje às 11:37
Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta
Novelas
Hoje às 09:32
Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou depois do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:52
TVI PLAYER
A ACONTECER
NOVELAS
Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga
Novelas
Hoje às 09:00
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
Hoje às 09:41
“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey
Novelas
Hoje às 10:44