Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Fazenda - 14 de outubro - Veja o episódio aqui

A Fazenda
Há 15 min

A Protegida: Duarte atira-se a Clarice

A Protegida
Há 29 min

A Protegida: Virgílio manda indireta Isabel. Eis a reação

A Protegida
Há 34 min

A Protegida: Sanjay proíbe Aruna de ir ter com Virgílio

A Protegida
Há 39 min

A Protegida: JD conta uma história tocante à filha e Benedita assiste a tudo 

A Protegida
Há 44 min

Mariana fica assustada: «A minha maior tristeza é não ser o pai da tua filha»

A Protegida
Há 49 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 16min

A Fazenda: Ary monta uma armadilha a Joel

A Fazenda
Há 1h e 24min

«O Afonso corre risco de ser preso. Ele raptou a Eva e a Leonor e o Miguel já sabem»

A Fazenda
Há 1h e 29min

A Fazenda: Miguel e Leonor chegam tarde demais. Joel está em fuga

A Fazenda
Há 1h e 34min

A Fazenda: Jorge confessa a Miguel e Leonor que Joel raptou Eva

A Fazenda
Há 1h e 39min

A Fazenda: Após ser confrontado, Joel engana o pai e tranca-o

A Fazenda
Há 1h e 44min

Mais Vistos

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Dois às 10
13 out, 16:00
1

Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar

21 jan, 11:16
2

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Secret Story
Ontem às 20:02
3

Chegou ao Pingo Doce o cabide para secar roupa que todos precisávamos

Dois às 10
13 out, 10:30
4

Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

Dois às 10
13 out, 15:30
5

Batatas

5 set 2024, 13:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cantor famoso morre aos 51 anos, depois de uma luta silenciosa contra o cancro do pâncreas

V+ TVI
Ontem às 17:53

Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»

Dois às 10
Ontem às 11:37

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Ontem às 12:03

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

Novelas
Ontem às 09:32

Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou depois do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 11:52

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Secret Story
13 out, 16:50

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 16min

Rui chora e pondera abandonar o programa

Secret Story
Ontem às 19:18
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Fazenda - 14 de outubro - Veja o episódio aqui

A Fazenda
Há 15 min

A Protegida: Duarte atira-se a Clarice

A Protegida
Há 29 min

A Protegida: Virgílio manda indireta Isabel. Eis a reação

A Protegida
Há 34 min

A Protegida: Sanjay proíbe Aruna de ir ter com Virgílio

A Protegida
Há 39 min

A Protegida: JD conta uma história tocante à filha e Benedita assiste a tudo 

A Protegida
Há 44 min

Mariana fica assustada: «A minha maior tristeza é não ser o pai da tua filha»

A Protegida
Há 49 min
Mais

NOVELAS

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

Novelas
Ontem às 09:00

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Ontem às 12:03

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
Ontem às 09:41

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Novelas
Ontem às 10:44

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Novelas
Ontem às 11:28

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

Novelas
13 out, 09:30