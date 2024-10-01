Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Professora deixa marido por uma colega: os três trabalham na escola dos filhos gémeos
A Sentença
Hoje às 17:48
Ia depositar as cinzas da mãe quando o inesperado aconteceu. E talvez tenham sido as cinzas a salvá-la
Dois às 10
Hoje às 11:50
Maria José sobre esclerosa múltipla: «Disseram à minha filha, que tinha 12 anos na altura, para se despedir de mim»
Dois às 10
Hoje às 11:49
Descobriu a esclerose múltipla aos 25 anos, mas nada a preparou para o que aconteceu aos 50
Dois às 10
Hoje às 11:41
Mais Vistos
EM DESTAQUE
A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality
Secret Story
Hoje às 12:02
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
Dois às 10
Hoje às 12:25
Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»
Dois às 10
Hoje às 13:52
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
Hoje às 12:59
TVI PLAYER
Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui
Secret Story
Há 1h e 32min
A ACONTECER
Professora deixa marido por uma colega: os três trabalham na escola dos filhos gémeos
A Sentença
Hoje às 17:48
NOVELAS
«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde
Novelas
Hoje às 11:20
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
Hoje às 12:59