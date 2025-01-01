Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Bombeira violada e agredida dentro do quartel - Vítima e agressor eram amigos e colegas
Dois às 10
Hoje às 12:40
Cristina Ferreira é «substituída» em direto: «A Cristina já vem, foi dar um recado»
Dois às 10
Hoje às 11:53
O elogio que marcou a manhã - Em direto, Cristina Ferreira afirma: «És uma miúda incrível!»
Dois às 10
Hoje às 11:46
A irmã que é a «segunda mãe»: Luana tem uma ligação única com o irmão que tem 100% de incapacidade
Dois às 10
Hoje às 11:45
Mãe de Marisa Susana comenta confronto da filha com concorrente: «Nunca pensei que ela fosse ficar amiga dele»
Dois às 10
Hoje às 11:32
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia
Secret Story
Hoje às 16:12
Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante
Secret Story
Hoje às 15:49
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé
Secret Story
Hoje às 14:21
"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador
Novelas
Hoje às 15:54
TVI PLAYER
Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira'
Secret Story
Há 1h e 2min
A ACONTECER
Bombeira violada e agredida dentro do quartel - Vítima e agressor eram amigos e colegas
Dois às 10
Hoje às 12:40
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Novelas
Hoje às 09:02
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Hoje às 14:38
«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas
Novelas
Hoje às 15:00
Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»
Novelas
Hoje às 16:10