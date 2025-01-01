Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Salomé decidiu sair de casa-abrigo e regressar para o marido que a agredia. Eis o que aconteceu a seguir
Dois às 10
Hoje às 11:59
Salomé sobre marido que a agrediu durante nove anos: «Foi a grande paixão da minha vida»
Dois às 10
Hoje às 11:57
Salomé foi vítima de violência doméstica: «Enquanto me dava pontapés na cabeça, eu via que ele me olhava com nojo e raiva»
Dois às 10
Hoje às 11:54
Salomé arrepende-se de atitude que teve com o irmão no dia antes da sua morte
Dois às 10
Hoje às 11:51
Iran Costa recorda instantes após o enfarte: «Tudo levava a que eu não voltasse»
Dois às 10
Hoje às 11:47
Mais Vistos
EM DESTAQUE
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório
Secret Story
Hoje às 11:44
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas
Secret Story
Hoje às 10:41
TVI PLAYER
A ACONTECER
NOVELAS
Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia
Novelas
Hoje às 15:11