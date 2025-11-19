Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 20min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 5min

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 3h e 18min

Quando a memória volta… mas a pessoa muda

A Sentença
Hoje às 16:49

TVI - Em cima da hora - 19 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 19 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Agentes da PSP do centro de Lisboa terão agredido, violado e sodomizado dois homens na esquadra

Dois às 10
Hoje às 12:56

Após uma vida de violência, Paula deseja ao agressor «muita sorte, saúde e uma vida boa»

Dois às 10
Hoje às 12:19

«Se estivesse ficado com ele já estaria num caixão». O namoro de sonho que acabou num pesadelo

Dois às 10
Hoje às 12:05

Violência doméstica: «Estava com o meu filho ao colo e atirou uma faca na nossa direção»

Dois às 10
Hoje às 11:59

Terror na gravidez: Jéssica foi espancada, privada de comida e de ir à casa de banho

Dois às 10
Hoje às 11:54

Grávida, agredida e privada de comida: como Jéssica sobreviveu ao companheiro abusivo

Dois às 10
Hoje às 11:43

Mais Vistos

Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»

V+ TVI
17 nov, 12:16
1

Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país

V+ TVI
Hoje às 16:22
2

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Secret Story
Hoje às 15:35
3

Sandrina Pratas comovida com luta do sobrinho: «Um verdadeiro milagre»

Secret Story
8 out, 16:33
4

Tinha casamento marcado quando conheci o amor da minha vida: «Cancelei tudo dois meses antes»

V+ TVI
Hoje às 09:27
5

As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

Secret Story
Hoje às 16:10
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Secret Story
Hoje às 16:43

Perguntámos à IA e já temos resposta: esta é a mulher mais bonita de Portugal

Dois às 10
Hoje às 11:57

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

Novelas
Hoje às 15:59

Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Secret Story
Há 3h e 51min

Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país

V+ TVI
Hoje às 16:22

Esta aldeia portuguesa transforma-se num verdadeiro conto de Natal e está a deixar a imprensa estrangeira em delírio

V+ TVI
Hoje às 17:13

TVI PLAYER

Como nunca a viu. Ana revolta-se contra Inês e dispara: «recalcada»

Secret Story
Há 1h e 45min

A Protegida: Dois anos depois, Carlota vê Hector como seu pai

A Protegida
Ontem às 23:15

Arrepiante: Marisa partilha história e Pedro Jorge desaba em lágrimas

Secret Story
Há 2h e 13min

Nunca antes visto: Leandro carrega no botão para todos os segredos da casa

Secret Story
Há 1h e 52min

Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»

Secret Story
Hoje às 12:52

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 20min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 20min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 5min

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 3h e 18min

Quando a memória volta… mas a pessoa muda

A Sentença
Hoje às 16:49

TVI - Em cima da hora - 19 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 19 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:23

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

Novelas
Hoje às 09:34

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Novelas
Hoje às 15:34

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
Hoje às 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
Ontem às 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:38