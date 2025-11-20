Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 54 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 21min

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 2h e 37min

TVI - Em cima da hora - 20 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

«Emprestei o carro a um familiar»: a explicação da jornalista 'envolvida' num caso de atropelamento e fuga

Dois às 10
Hoje às 12:58

TVI Jornal - 20 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

«Não sei como se aguenta»: Cristina Ferreira emociona-se com história de Diogo. Saiba como ajudar

Dois às 10
Hoje às 12:24

Após diagnóstico raro do filho, Patrícia entrou em depressão: «Não tinha capacidade de tomar conta deles nem de mim»

Dois às 10
Hoje às 12:16

Patrícia recorda duras palavras do médico: «Disse que o meu filho não ia passar de um vegetal»

Dois às 10
Hoje às 12:12

Diogo tem cinco anos e não anda nem fala: «Por ele fazemos tudo, mesmo que custe imenso»

Dois às 10
Hoje às 12:04

«A minha mãe morreu-me nos braços»: Sónia Matias recorda momento mais doloroso da sua vida

Dois às 10
Hoje às 11:51

Tourear de cabelo solto: Sónia Matias revela como nasceu parte da sua imagem de marca

Dois às 10
Hoje às 11:42

Mais Vistos

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Secret Story
Hoje às 10:03
1

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Secret Story
Hoje às 11:59
2

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

Secret Story
8 nov, 15:28
3

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Secret Story
Hoje às 10:37
4

Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país

V+ TVI
Ontem às 16:22
5

Sandrina Pratas comovida com luta do sobrinho: «Um verdadeiro milagre»

Secret Story
8 out, 16:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Dois às 10
Hoje às 14:18

Ator que se estreou na TVI dá salto internacional: «Ele tem muito boa imagem»

V+ TVI
Há 3h e 23min

Segredo familiar desvendado: Pedro emociona ao expor a luta da mãe contra um tumor

Secret Story
Hoje às 14:39

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Novelas
Hoje às 14:42

Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

Secret Story
Hoje às 12:38

Não sabe o que fazer para jantar? Experimente esta receita fácil com queijo

Novelas
Hoje às 10:29

TVI PLAYER

A Protegida: Virgílio e Aruna são marido e mulher

A Protegida
Ontem às 23:20

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 21min

Terra Forte: Flor e Sammy cedem à tentação

Terra Forte
Ontem às 22:10

Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco

Secret Story
Hoje às 14:05

Liliana desconfiada do segredo de Marisa: «Porque é que ela fica tão incomodada?»

Secret Story
Há 59 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 54 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 21min

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 2h e 37min

TVI - Em cima da hora - 20 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

«Emprestei o carro a um familiar»: a explicação da jornalista 'envolvida' num caso de atropelamento e fuga

Dois às 10
Hoje às 12:58

TVI Jornal - 20 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
Hoje às 08:54

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
Hoje às 10:04

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
Hoje às 08:51

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
Ontem às 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38