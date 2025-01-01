Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 19 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 6min

Intuição: o novo concurso de Manuel Luís Goucha já tem dia de estreia na TVI

Há 3h e 39min

TVI - Em cima da hora - 21 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno

Dois às 10
Hoje às 13:20

TVI Jornal - 21 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026 - já pode votar!

Hoje às 12:58

«Tenho dois filhos»: Cátia perdeu um bebé e está grávida novamente aos 23 anos

Dois às 10
Hoje às 12:45

«Tenho de levar uma injeção para o meu filho falecer»: o dia devastador em que Carla fez 22 anos

Dois às 10
Hoje às 12:20

«Como se fosse um parto normal»: Cátia perdeu o bebé no dia em que fez 22 anos

Dois às 10
Hoje às 12:12

«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer

Dois às 10
Hoje às 11:18

O comentário certeiro de Cláudio Ramos que deixou Marcelo Palma sem reação

Dois às 10
Hoje às 10:54

Mais Vistos

«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Novelas
Ontem às 16:05
1

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Novelas
18 set, 10:24
2

«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal

V+ TVI
Ontem às 14:52
3

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Secret Story
Ontem às 10:37
4

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Secret Story
Ontem às 10:03
5

Partilha de Nuno Markl no dia em que sofreu AVC mostra como a vida pode mudar num instante

V+ TVI
Hoje às 10:06
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Novelas
Hoje às 11:44

Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas

V+ TVI
Hoje às 16:35

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Dois às 10
Hoje às 13:00

Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Secret Story
Hoje às 16:31

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Novelas
Hoje às 16:02

Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia

Secret Story
Hoje às 14:53

TVI PLAYER

Só visto! Pedro protagoniza momento hilariante na corrida à despensa

Secret Story
Há 2h e 51min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 6min

A Protegida: Mariana e Laura vende a fábrica a pessoa impensável

A Protegida
Ontem às 23:15

Terra Forte: Rosinha leva Marcus para a casa de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 22:10

Secret Story 9 - Extra - 20 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A mensagem de Nuno Markl a recuperar após AVC: «Não somos super-homens»

TVI Jornal
Hoje às 14:37
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 19 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 6min

Intuição: o novo concurso de Manuel Luís Goucha já tem dia de estreia na TVI

Há 3h e 39min

TVI - Em cima da hora - 21 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno

Dois às 10
Hoje às 13:20

TVI Jornal - 21 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
Ontem às 08:54

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
Ontem às 10:04

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
Ontem às 08:51

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
19 nov, 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38