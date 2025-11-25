Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte - 25 de novembro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 16 min

Terra Forte- Maria de Fátima surpreende: «A Vivi remete-se ao silêncio e eu retiro a queixa contra o seu marido»

Terra Forte
Há 17 min

Terra Forte: Armando tem um plano para acabar com a vida de Marcus

Terra Forte
Há 18 min

Terra Forte- António confronta Flor e Sammy: «Estavam a ter uma discussão amorosa?»

Terra Forte
Há 19 min

Terra Forte- Flor deixa Sammy sem palavras: «Valeu a pena?»

Terra Forte
Há 20 min

Terra Forte- Maria de Fátima: «Não há outra solução, senão quem fica acabada sou eu»

Terra Forte
Há 21 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 1min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 3min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 45min

TVI - Em cima da hora - 25 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 25 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Cristina Ferreira emociona-se ao conhecer casal cuja filha enfrenta doença rara: «Ela soube escolher os pais que tem»

Dois às 10
Hoje às 11:55

Mais Vistos

03:18

Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa

Secret Story
Hoje às 17:28
1
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Há 1h e 7min
2
03:30

Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito

Secret Story
Há 2h e 39min
3

Famosa apresentadora de TV morre por insuficiência respiratória

V+ TVI
Hoje às 15:50
4

Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha

Dois às 10
Hoje às 11:33
5

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Dois às 10
Hoje às 16:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Entre na casa de Manuel Luís Goucha e conheça a surpreendente decoração de Natal

Secret Story
Hoje às 10:34

Dylan e Bruno vão desistir? Cristina Ferreira revela: «Eles fizeram as malas e...»

Dois às 10
Hoje às 12:17

O segredo melhor guardado de Morangos com Açúcar foi finalmente revelado

Novelas
Hoje às 12:33

Alerta: Dylan e Bruno são sancionados e têm reação explosiva que pode deitar tudo a perder

Secret Story
Hoje às 09:47

Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial

Secret Story
Hoje às 11:01

Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha

Dois às 10
Hoje às 11:33

TVI PLAYER

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Há 1h e 7min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 1min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 3min

Marisa não controla as lágrimas ao despedir-se de Bruno: «Gosto muito de ti»

Secret Story
Há 1h e 12min

Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito

Secret Story
Há 2h e 39min

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

Secret Story
Há 1h e 9min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - 25 de novembro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 16 min

Terra Forte- Maria de Fátima surpreende: «A Vivi remete-se ao silêncio e eu retiro a queixa contra o seu marido»

Terra Forte
Há 17 min

Terra Forte: Armando tem um plano para acabar com a vida de Marcus

Terra Forte
Há 18 min

Terra Forte- António confronta Flor e Sammy: «Estavam a ter uma discussão amorosa?»

Terra Forte
Há 19 min

Terra Forte- Flor deixa Sammy sem palavras: «Valeu a pena?»

Terra Forte
Há 20 min

Terra Forte- Maria de Fátima: «Não há outra solução, senão quem fica acabada sou eu»

Terra Forte
Há 21 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 09:38

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina

Novelas
Hoje às 11:00

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Novelas
Hoje às 14:34

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
Hoje às 15:07

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Novelas
Hoje às 14:26

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais

Novelas
Hoje às 11:21