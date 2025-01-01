Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte: Álvaro vai aliar-se a Flor contra Maria de Fátima?

Terra Forte
Agora

Terra Forte- Maria de Fátima assegura: «Já tem de ser o tribunal a decidir uma coisa dessas»

Terra Forte
Há 1 min

Terra Forte- Flor ataca: «Só tu para teres a lata de homenagear alguém que mandaste matar»

Terra Forte
Há 2 min

Terra Forte: Homenagem de Maria de Fátima a Vivi e Manul deixa todos incrédulos

Terra Forte
Há 3 min

Terra Forte- Maria de Fátima assume na missa por Vivi: «Eu carrego esta culpa»

Terra Forte
Há 4 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 38 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 49min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 27min

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Hoje às 18:11

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Hoje às 17:38

TVI Jornal – 8 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»

Dois às 10
Hoje às 11:58

Mais Vistos

Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»

V+ TVI
Hoje às 09:24
1

Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Secret Story
Hoje às 16:59
2

Bruna fala da sua participação no Secret Story 9

Secret Story
Hoje às 16:59
3

«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses

V+ TVI
5 dez, 15:38
4
04:05

Fábio já não aguenta Liliana e toma atitude drástica. Veja as imagens

Secret Story
Hoje às 17:46
5

Cantor morre em acidente horas antes do casamento. Tinha 27 anos

V+ TVI
5 dez, 17:24
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Hoje às 00:17

Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem

V+ TVI
Hoje às 12:32

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Dois às 10
5 dez, 15:22

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29

TVI PLAYER

Dois às 10 – A reação de Bruna ao segredo de Pedro e Marisa

Dois às 10
Hoje às 09:50

Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 49min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 38 min

Fábio já não aguenta Liliana e toma atitude drástica. Veja as imagens

Secret Story
Hoje às 17:46

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 27min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte: Álvaro vai aliar-se a Flor contra Maria de Fátima?

Terra Forte
Agora

Terra Forte- Maria de Fátima assegura: «Já tem de ser o tribunal a decidir uma coisa dessas»

Terra Forte
Há 1 min

Terra Forte- Flor ataca: «Só tu para teres a lata de homenagear alguém que mandaste matar»

Terra Forte
Há 2 min

Terra Forte: Homenagem de Maria de Fátima a Vivi e Manul deixa todos incrédulos

Terra Forte
Há 3 min

Terra Forte- Maria de Fátima assume na missa por Vivi: «Eu carrego esta culpa»

Terra Forte
Há 4 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 38 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

Novelas
5 dez, 09:59

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Novelas
5 dez, 12:58

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Novelas
5 dez, 10:19

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Novelas
5 dez, 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58