Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 3min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 3min

A Protegida - A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:19

A Protegida: Laura perdoa Óscar?

A Protegida
Ontem às 23:55

Gonçalo está decidido: «Vou ficar em Elvas e vou assumir o meu filho»

A Protegida
Ontem às 23:54

Mariana dá uma lição a Gina e faz revelação: «Vou-te contar um segredo»

A Protegida
Ontem às 23:53

A Protegida: Francisco faz mal a Isabel?

A Protegida
Ontem às 23:52

A Protegida: Eis o acordo que foi feito entre Gonçalo, Nuno e Gina

A Protegida
Ontem às 23:51

Terra Forte - Terra Forte: O confronto tenso de António e Sammy - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Ontem às 23:36

Terra Forte: Cobra pressiona Maria de Fátima deixar Sammy para ficarem juntos

Terra Forte
Ontem às 23:05

Terra Forte- António confronta Sammy: «Eu sei que mentiste»

Terra Forte
Ontem às 23:04

Terra Forte: Moreira fica em lágrimas e a culpa é de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:03

Mais Vistos

A minha mulher revelou o meu segredo na noite de Natal: «Humilhou-me perante toda a família»

V+ TVI
Ontem às 18:12
1

Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu

V+ TVI
Ontem às 10:49
2
01:40

Todos de boca aberta em estúdio! Pedro toma um banho gelado: «Nunca tinha visto uma barriga tão sexy…»

Secret Story
Ontem às 18:21
3

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
Ontem às 09:53
4

Fora do Secret Story, Dylan mostra-se ao lado de mulher especial: «A matar saudades»

Secret Story
Ontem às 10:31
5
04:32

Leandro desaba a rir após confissão de Pedro: «Eu já nem me lembro da Marisa lá fora»

Secret Story
Ontem às 22:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Dois às 10
Ontem às 11:53

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Ontem às 10:43

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Dois às 10
Ontem às 09:33

Morte na família de Cristiano Ronaldo deixa o clã de luto: «Parece mentira»

V+ TVI
Ontem às 12:23

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Secret Story
Ontem às 17:46

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

Novelas
Ontem às 08:56

TVI PLAYER

Leandro desaba a rir após confissão de Pedro: «Eu já nem me lembro da Marisa lá fora»

Secret Story
Ontem às 22:56

A Protegida - A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:19

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:30

Terra Forte - Terra Forte: O confronto tenso de António e Sammy - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Ontem às 23:36

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 3min

«Ela fez tudo e mais alguma coisa, mas depois eu...»: Pedro abre o coração a Leandro

Secret Story
Ontem às 22:54
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 3min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 3min

A Protegida - A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:19

A Protegida: Laura perdoa Óscar?

A Protegida
Ontem às 23:55

Gonçalo está decidido: «Vou ficar em Elvas e vou assumir o meu filho»

A Protegida
Ontem às 23:54

Mariana dá uma lição a Gina e faz revelação: «Vou-te contar um segredo»

A Protegida
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Ontem às 10:43

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
Ontem às 11:08

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Novelas
Ontem às 15:02

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Novelas
Ontem às 14:34

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Novelas
Ontem às 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Novelas
Ontem às 09:31