Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 38min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 5min

A Sentença - "Arrendamento simbólico" e "Guerra de toalhas"

A Sentença
Hoje às 14:48

Fora do Secret Story, Fábio fala sobre atitude de Vera: «Não estava mesmo nada à espera»

Dois às 10
Hoje às 14:34

Fábio comenta atitude da mãe de Liliana e faz revelação sobre a namorada

Dois às 10
Hoje às 14:32

TVI - Em cima da hora - 22 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 22 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Mulher perdoa companheiro que a agrediu à frente do filho e fala em episódio isolado

Dois às 10
Hoje às 12:39

Liliana, Zé e o que mais o surpreendeu. As revelações de Fábio após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:13

Meio milhão de euros em jogo: A TVI tem um prémio que pode mudar a sua vida

Hoje às 12:01

Irá Fábio falar com Zé? Resposta de ex-concorrente do Secret Story dá que falar

Dois às 10
Hoje às 11:58

Fábio fala de Zé e arrasa ex-concorrentes: «Especialmente depois do que eu soube ontem»

Dois às 10
Hoje às 11:58

Mais Vistos

Expulsão de Fábio

Dois às 10
Hoje às 12:27
1

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Hoje às 12:36
2

Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»

Dois às 10
Hoje às 14:20
3

Conhecido ator morre tragicamente aos 46 anos

V+ TVI
Hoje às 14:18
4

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Secret Story
Hoje às 00:24
5

Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»

Secret Story
Hoje às 09:44
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Hoje às 12:36

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Novelas
Hoje às 10:40

Prova do Passaporte gera «luta de galos»: Pedro e Leandro em confronto aceso no pós-gala

Secret Story
Hoje às 12:23

O segredo que escondo do meu marido pode estar prestes a ser descoberto: «Não o quero perder»

V+ TVI
Ontem às 09:23

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Secret Story
Ontem às 22:47

Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Secret Story
Hoje às 00:27

TVI PLAYER

Dois às 10 - Primeira entrevista de Fábio após ser expulso do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Liliana, Zé e o que mais o surpreendeu. As revelações de Fábio após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:13

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 5min

Fora do Secret Story, Fábio fala sobre atitude de Vera: «Não estava mesmo nada à espera»

Dois às 10
Hoje às 14:34

Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»

Dois às 10
Hoje às 11:23

Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé

Secret Story
Há 2h e 3min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 38min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 5min

A Sentença - "Arrendamento simbólico" e "Guerra de toalhas"

A Sentença
Hoje às 14:48

Fora do Secret Story, Fábio fala sobre atitude de Vera: «Não estava mesmo nada à espera»

Dois às 10
Hoje às 14:34

Fábio comenta atitude da mãe de Liliana e faz revelação sobre a namorada

Dois às 10
Hoje às 14:32

TVI - Em cima da hora - 22 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Novelas
Hoje às 09:32

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

Novelas
Hoje às 11:03

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Novelas
Hoje às 10:06

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Novelas
Hoje às 14:32

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

Novelas
Hoje às 17:01

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Novelas
Hoje às 10:40