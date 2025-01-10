Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Amor à Prova - 4 de março - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 4 min

Amor à Prova: Amália faz uma exigência a Carlos

Amor à Prova
Há 36 min

Amor à Prova: Brincadeira de Ana deixa André tenso

Amor à Prova
Há 37 min

Amor à Prova: Furioso, Tomás pede explicações a Alice sobre o carro

Amor à Prova
Há 38 min

Amor à Prova: Vítor oferece a Domingos uma prenda para Cris e Sara

Amor à Prova
Há 39 min

Amor à Prova- Carlos oferece prenda a Simone: «Não me contive»

Amor à Prova
Há 40 min

Terra Forte: Rufino prepara-se para fazer a folha a Caio

Terra Forte
Há 50 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 56 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 11min

Telma e o avô Renato: O momento que emocionou Portugal com um agradecimento especial

Momento certo
Hoje às 19:36

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Hoje às 19:01

Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado

Dois às 10
Hoje às 14:28

Mais Vistos

Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto

V+ TVI
Ontem às 11:43
1

60 milhões de euros! Eis as fotos do novo jato personalizado de Cristiano Ronaldo

V+ TVI
10 jan 2025, 11:54
2

Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Dois às 10
Hoje às 12:15
3

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Secret Story
Hoje às 12:50
4

João Jesus

Dois às 10
Hoje às 11:58
5

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Secret Story
Hoje às 11:08
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Secret Story
Ontem às 16:31

Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente

V+ TVI
Hoje às 18:42

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Dois às 10
Hoje às 09:49

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Novelas
Ontem às 12:00

Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»

Dois às 10
Ontem às 15:47

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Secret Story
Hoje às 12:50

TVI PLAYER

Amor à Prova: Afonso fica abalado ao saber qual é a doença que tem

Amor à Prova
Ontem às 22:40

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 56 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 11min

Sara indignada depois de imagens polémicas: «Cada um sabe o que falou...»

Secret Story
Há 50 min

Secret Story - Extra - 4 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?

Amor à Prova
2 mar, 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Amor à Prova - 4 de março - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 4 min

Amor à Prova: Amália faz uma exigência a Carlos

Amor à Prova
Há 36 min

Amor à Prova: Brincadeira de Ana deixa André tenso

Amor à Prova
Há 37 min

Amor à Prova: Furioso, Tomás pede explicações a Alice sobre o carro

Amor à Prova
Há 38 min

Amor à Prova: Vítor oferece a Domingos uma prenda para Cris e Sara

Amor à Prova
Há 39 min

Amor à Prova- Carlos oferece prenda a Simone: «Não me contive»

Amor à Prova
Há 40 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Novelas
Ontem às 09:36

Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

Novelas
Hoje às 10:14

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Novelas
Hoje às 15:21

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Novelas
Hoje às 15:01

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Novelas
Hoje às 11:45

Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

Novelas
Hoje às 11:07