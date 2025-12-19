Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 42min

Terra Forte - Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 3h e 8min

Terra Forte: O que terá Marcus feito a Vivi?

Terra Forte
Há 3h e 53min

Terra Forte: Vini e Babi encontram o carro onde seguia Vivi despenhado

Terra Forte
Há 3h e 53min

Terra Forte: Vini e Babi descobrem o paradeiro de Marcus e Vivi

Terra Forte
Há 3h e 54min

Terra Forte: Sammy e Cobra discutem possível futuro de Vivi na prisão

Terra Forte
Há 3h e 55min

Terra Forte: Relação de Joana e Mané chega ao fim

Terra Forte
Há 3h e 56min

Terra Forte: Vini pede ajuda inesperada para encontrar Vivi

Terra Forte
Há 3h e 57min

Amor à Prova - 11 de março - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:47

Amor à Prova: Lavado em lágrimas, Cris toma a decisão mais difícil da sua vida

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova: Após ter alta, Nico regressa ao kartódromo mais feliz que nunca

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova: À distância, São e Cris emocionam-se ao ver Nico ter alta

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Mais Vistos

Ao lado da filha, Sandra Felgueiras desfruta do calor da Tanzânia

19 dez 2025, 16:01
1

Esteve no "fundo do poço". Sandra Felgueiras recorda batalha: "Estaria numa depressão"

Dois às 10
Ontem às 16:30
2

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Secret Story
Ontem às 22:22
3
07:33

João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes

Secret Story
Ontem às 22:15
4

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Secret Story
Ontem às 22:23
5
00:55

Lençóis a ondular e um sinal de consentimento: As imagens exclusivas da noite escaldante destes concorrentes

Secret Story
Ontem às 19:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Secret Story
Ontem às 12:30

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Secret Story
Ontem às 09:36

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Novelas
Ontem às 10:45

Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva

V+ TVI
10 mar, 20:05

Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez

V+ TVI
10 mar, 15:16

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Secret Story
Ontem às 22:22

TVI PLAYER

Amor à Prova - 11 de março - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:47

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 42min

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»

Secret Story
Ontem às 22:50

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:47

João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes

Secret Story
Ontem às 22:15

A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva

Secret Story
Ontem às 22:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 42min

Terra Forte - Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 3h e 8min

Terra Forte: O que terá Marcus feito a Vivi?

Terra Forte
Há 3h e 53min

Terra Forte: Vini e Babi encontram o carro onde seguia Vivi despenhado

Terra Forte
Há 3h e 53min

Terra Forte: Vini e Babi descobrem o paradeiro de Marcus e Vivi

Terra Forte
Há 3h e 54min

Terra Forte: Sammy e Cobra discutem possível futuro de Vivi na prisão

Terra Forte
Há 3h e 55min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Novelas
10 mar, 09:01

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:07

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Novelas
Ontem às 10:45

«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial

Novelas
Ontem às 15:03

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Novelas
10 mar, 11:18

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

Novelas
Ontem às 14:40