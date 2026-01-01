Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 11min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 55min

Terra Forte - 7 de abril - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 3h e 35min

Terra Forte: É oficial! Glória vai viver com Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Sammy toma uma decisão radical que pode mudar o rumo da história

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte- Bomba!: «Descobri o amante da Maria de Fátima»

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: «Se queres que te diga, eu invejo tudo o que tu tens»

Terra Forte
Ontem às 23:52

Terra Forte- António vira um furacão com Sammy e avisa: «Fica longe da minha mulher»

Terra Forte
Ontem às 23:51

Amor à Prova - 7 de abril - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:30

Amor à Prova: Furioso, Carlos pede satisfações a Amália

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova: Tomás denuncia rapto de Nico

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova- O momento tão esperado: Nico e Cris juntos no Pantera

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Mais Vistos

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Secret Story
Ontem às 15:17
1

Filipe Augusto e Ariana Miranda

Secret Story
Ontem às 15:02
2

Primeira noite a sós! Ariana revela tudo o que aconteceu com Diogo no quarto

Secret Story
Ontem às 16:39
3

O lado sensual que Ana não mostra no "Secret Story", mas que está à vista de todos nas redes sociais

V+ TVI
Ontem às 18:49
4
10:56

Inédito. Diogo pede desculpa a Eva e esta é a reação da concorrente

Secret Story
Ontem às 20:45
5
02:02

Voz expõe as imagens da conversa de Diogo e Ariana. Eva não cala a revolta e abandona a sala

Secret Story
Ontem às 19:09
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Como está a relação com Catarina? Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída

Secret Story
Ontem às 16:25

Após atitude polémica, Cláudio Ramos confronta Norberto: «Pediste-lhe desculpa?»

Dois às 10
Ontem às 12:36

«E depois o vazio, mas de coração cheio»: Benedita Pereira despede-se de «Terra Forte» com emoção

Novelas
Ontem às 14:51

Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"

Dois às 10
Ontem às 16:00

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Secret Story
Ontem às 15:17

«É um compromisso que assumi»: Fernanda Serrano revela mudança de vida e impressiona

Novelas
Ontem às 15:00

TVI PLAYER

Sara e Diogo não escondem fragilidade e desabafam mutuamente

Secret Story
Ontem às 22:40

Em lágrimas. Ana não cala a revolta com a confissão de Hugo

Secret Story
Ontem às 22:20

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 55min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:41

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:15

Amor à Prova - 7 de abril - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 11min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 55min

Terra Forte - 7 de abril - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 3h e 35min

Terra Forte: É oficial! Glória vai viver com Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Sammy toma uma decisão radical que pode mudar o rumo da história

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte- Bomba!: «Descobri o amante da Maria de Fátima»

Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Novelas
5 abr, 10:18

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Novelas
5 abr, 11:57

«Tão feliz»: Aos 99 anos, Ruy de Carvalho vive um verdadeiro dia sonho que nunca irá esquecer

Novelas
6 abr, 16:12

José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»

Novelas
6 abr, 16:26

Apaixonaram-se nas gravações de uma novela. Vários anos depois, esperam o segundo filho

Novelas
6 abr, 17:02

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

Novelas
5 abr, 16:24