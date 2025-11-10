Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 16min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 50min

Amor à Prova - Amor à Prova: Domingos perde a vida à frente de Nico? - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Hoje às 00:05

Amor à Prova: Inesperadamente, Vítor paga a despesa de Domingos na clínica

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova: Domingos está fora de perigo (por enquanto)

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova: Carlos entra no gabinete de Vítor e faz o que não deve

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Amor à Prova: André está desconfiado de Melanie: «Anda alguém atrás de ti?»

Amor à Prova
Ontem às 23:02

Amor à Prova: Domingos sente-se mal e cai no chão

Amor à Prova
Ontem às 23:01

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:38

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:15

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:41

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Ontem às 17:50

Mais Vistos

Dois andares e uma escadaria de luxo: As imagens inéditas da casa de Liliana, do Secret Story 10

Secret Story
Ontem às 18:28
1

Após sair do Secret Story, Liliana mostra-se em casa com a família. E o lar luxuoso chama a atenção

Secret Story
Ontem às 18:33
2

Foi casada com um homem, mas hoje está noiva da mulher da sua vida. Agora, atriz surpreende com anúncio de gravidez

V+ TVI
Ontem às 10:45
3

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas

V+ TVI
10 nov 2025, 00:00
4
04:23

Leomarte volta a "desmaiar" e deixa casa em alvoroço

Secret Story
Ontem às 22:15
5

Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10

Secret Story
25 abr, 01:27
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Depois de ganhar 250 mil euros, Pedro Jorge regressa ao Secret Story. E há um pormenor no concorrente que poucos repararam

Dois às 10
Ontem às 14:31

Como está a relação de Eva e Tiago fora do Secret Story? Vencedora revela detalhe inédito: «Não conseguia ver isso antes...»»

Secret Story
Ontem às 15:19

O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina

Novelas
Ontem às 13:27

Gritos, guerras antigas e até um «desmaio»: Desafio Final arranca com a Cadeira Quente mais 'explosiva' de sempre

Secret Story
Ontem às 14:36

Esta concorrente foi a primeira a ganhar imunidade. E com o "amuleto da sorte" mais improvável

Secret Story
Ontem às 00:38

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Novelas
Ontem às 12:03

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final 2026 - Estreia - 26 de abril de 2026

Secret Story
26 abr, 21:35

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 50min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:38

Amor à Prova - Amor à Prova: Domingos perde a vida à frente de Nico? - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Hoje às 00:05

Este é o primeiro Salvo do Desafio Final. Veja todas as reações

Secret Story
Ontem às 22:42

Diana Dora e Luzia desconfortáveis com comentários de João Ricardo: «Para eles é mais fácil apontar-nos o dedo»

Secret Story
Ontem às 22:51
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 16min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 50min

Amor à Prova - Amor à Prova: Domingos perde a vida à frente de Nico? - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Hoje às 00:05

Amor à Prova: Inesperadamente, Vítor paga a despesa de Domingos na clínica

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova: Domingos está fora de perigo (por enquanto)

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova: Carlos entra no gabinete de Vítor e faz o que não deve

Amor à Prova
Ontem às 23:03
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Armando pede Vivi em casamento

Novelas
26 abr, 11:34

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália expulsa David de casa

Novelas
26 abr, 09:57

Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

Novelas
Ontem às 10:35

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Novelas
Ontem às 12:03

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Novelas
Ontem às 11:40

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Novelas
Ontem às 10:56