Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 22min

TVI Jornal - 30 de abril de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Fora do Secret Story, Liliana reage às declarações de Ricky - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:15

Ana Rita Clara: O projeto sobre segurança digital para crianças

V+ Fama
Hoje às 11:57

As primeiras imagens românticas de Mbappé e Ester Expósito

V+ Fama
Hoje às 11:52

Daniela Melchior contracena com ator de 'Bridgerton'

V+ Fama
Hoje às 11:50

Ruben Dias e Maya Jama: Paixão em Roma

V+ Fama
Hoje às 11:50

Liliana sobre mudança que enfrentou com Ricky: “A vida pregou-nos uma rasteira”

Dois às 10
Hoje às 11:49

Margarida Corceiro brilha em Espanha

V+ Fama
Hoje às 11:48

Liliana reage a insinuações: “Nunca me aproximei da Eva por jogo”

Dois às 10
Hoje às 11:38

Liliana revela que filha é fã de ex-concorrente do “Secret Story 10”

Dois às 10
Hoje às 11:38

Cláudio Ramos questiona Liliana sobre Diogo: “Achas que vai aguentar esperar pela Ariana?”

Dois às 10
Hoje às 11:38

Mais Vistos

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

Novelas
Hoje às 08:22
1

«Não vou ser dramática, mas vou ser...»: Marisa Liz partilha diagnóstico que mudou a sua vida

V+ TVI
Ontem às 12:18
2

As mulheres da vida de Virgílio Castelo

V+ TVI
Ontem às 11:52
3

Após três divórcios pelo mesmo motivo, famoso ator português decidiu procurar ajuda

V+ TVI
Ontem às 12:18
4

Manifesto político! Marisa Liz usa vestido de inspiração palestiniana

27 ago 2025, 17:48
5

Liliana, concorrente do "Secret Story 10"

Dois às 10
13 abr, 14:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana descobre tudo o que Ricky disse sobre a traição fora do Secret Story. E a reação surpreende: «Ele sentiu necessidade...»

Secret Story
Hoje às 15:25

Sara já ouviu tudo. Concorrente reage após Hugo descartar relação: «É triste»

Dois às 10
Hoje às 15:50

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Novelas
Hoje às 14:45

Parece Santorini, mas fica em Portugal: conheça a aldeia portuguesa que está a deixar estrangeiros rendidos

Dois às 10
Hoje às 15:00

Mickael Carreira e Laura Figueiredo dizem adeus a casa milionária. E este pode ter sido o motivo

V+ TVI
Hoje às 15:23

Tiago lança apelo para ajudar operação de ex-concorrente do Secret Story: «Toda a ajuda é bem-vinda»

V+ TVI
Hoje às 11:34

TVI PLAYER

Amor à Prova: Inesperadamente, Ana ajuda Melanie

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Secret Story - Desafio Final - Extra - 30 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Terra Forte: Maria de Fátima recebe uma proposta mortal

Terra Forte
Ontem às 23:20

Incêndio na Amadora: três feridos e dificuldades a retirar grávida

CNN Meio Dia
Hoje às 13:45

Dois às 10 - Primeira entrevista de Liliana após o Secret Story 10

Dois às 10
Hoje às 09:50

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 22min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 22min

TVI Jornal - 30 de abril de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Fora do Secret Story, Liliana reage às declarações de Ricky - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:15

Ana Rita Clara: O projeto sobre segurança digital para crianças

V+ Fama
Hoje às 11:57

As primeiras imagens românticas de Mbappé e Ester Expósito

V+ Fama
Hoje às 11:52

Daniela Melchior contracena com ator de 'Bridgerton'

V+ Fama
Hoje às 11:50
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Novelas
Hoje às 09:27

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália procura conforto nos braços de Tomás e é isto que acontece

Novelas
Hoje às 08:51

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

Novelas
Hoje às 08:22

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Novelas
Hoje às 16:22

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Novelas
Hoje às 14:45

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 10:31