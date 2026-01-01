Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte - Terra Forte: Álvaro pede Rosa Maria em casamento - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3h e 0min
Terra Forte: Com olhar apaixonado, António confessa a Débora: «Há muito tempo que não me sentia tão bem»
Terra Forte
Há 3h e 39min
Amor à Prova: Melanie fica em pânico ao perceber que Fred tem André e que lhe pode fazer mal
Amor à Prova
Ontem às 23:03
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira lança desafio a concorrente do Desafio Final depois de declaração polémica: «Vai ter de explicar»
Dois às 10
Ontem às 14:54
Mais de 23 milhões de visualizações. Vídeo de Cristiana Jesus está a correr mundo e comentários multiplicam-se
Dois às 10
Ontem às 15:16
Vem aí em «Terra Forte»: Conheça 'Carmen', a mulher que quer virar tudo do avesso
Novelas
Ontem às 11:00
Eva Pais e João Santos surgem juntos e anunciam "surpresa". E os fãs reagem em euforia: «Ficam bem»
Secret Story
Ontem às 12:41
TVI PLAYER
A ACONTECER
Terra Forte - Terra Forte: Álvaro pede Rosa Maria em casamento - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3h e 0min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de mudar de visual, Maria de Fátima submete-se a transformação extrema
Novelas
Ontem às 08:55
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice fica cheia de medo de Tomás, após ele ser agressivo com ela
Novelas
Ontem às 09:30
Soraia Sousa está a viver umas férias inesquecíveis ao lado de companhia especial
Novelas
Ontem às 16:01
Inês Aires Pereira revela 'pequena vitória' do pós-parto. E, muitas mulheres vão identificar-se
Novelas
Ontem às 14:37
“Nunca somos suficientes”: Catarina Gouveia emociona tudo e todos com reflexão profunda sobre traumas emocionais
Novelas
Ontem às 15:36