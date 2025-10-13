Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Menino de 7 anos desaba em lágrimas ao falar sobre diagnóstico de tumor cerebral
Dois às 10
Hoje às 11:59
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 10:31
Menino de sete anos diagnosticado com tumor cerebral desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 12:21
«Para os mais curiosos»: Esta ex-concorrente do Big Brother tem profissão surpreendente. E dá que falar
Secret Story
Hoje às 15:50
«Já deram um beijinho na boca?»: Cristina Ferreira questiona Ana sobre a sua relação com Ricardo João
Dois às 10
Hoje às 16:00
TVI PLAYER
Catarina Miranda esclarece separação de Afonso à TVI: “Ontem à noite, descobriu mensagens"
Dois às 10
Hoje às 10:28
Mensagem de Catarina Miranda deixa estúdio boquiaberto: «O Afonso não foi correto comigo e...»
Secret Story
Há 1h e 37min
Quase em lágrimas, Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda: «A pessoa que escolhemos...»
Secret Story
Há 3h e 41min
A ACONTECER
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Comportamento de António gera tensão na família e há quem queira explicações
Novelas
Hoje às 09:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz ultrapassa os limites de Nelson e deixa-o em choque
Novelas
Hoje às 10:42
“Eu estou quase a ligar para a polícia”: atriz famosa enfrenta momento de desespero
Novelas
Hoje às 15:39
Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida
Novelas
Hoje às 15:17