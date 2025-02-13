TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 43 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 31min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 3h e 16min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 3h e 43min

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 12 de junho de 2026

Terra Forte
Hoje às 16:20
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Veja Primeiro: Amor à Prova - Episódio do dia 12 de junho de 2026

Amor à Prova
Hoje às 15:23
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 11 de junho de 2026

Terra Forte
Hoje às 15:15

Veja Primeiro: Amor à Prova - Episódio do dia 11 de junho de 2026

Amor à Prova
Hoje às 14:23

Veja Primeiro: Amor à Prova - Episódio do dia 10 de junho de 2026

Amor à Prova
Hoje às 14:21

TVI - Em cima da hora - 5 de junho de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 5 de junho de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Idoso levanta 25 mil euros e é assaltado no metro de Lisboa

Dois às 10
Hoje às 12:56

Mais Vistos

Maria do Céu Guerra, a Corcovada de «Festa é Festa», é mãe de uma conceituada atriz, que bem conhece

Novelas
Ontem às 15:12
1

Lançamento de «A Protegida»: Aos 81 anos, Maria do Céu Guerra mostra que a beleza não tem idade

Novelas
13 fev 2025, 19:18
2

Notícia de última hora obriga a interrupção no V+ Fama: «É grave»

V+ TVI
Hoje às 15:17
3

Príncipe Haakon e princesa Mette-Marit da Noruega na Selfie

5 jan 2019, 16:53
4

«Não há nada mais bonito que o ver a crescer»: Filho de Cristina Ferreira celebra 18 anos. E há imagens

Secret Story
Hoje às 11:31
5

Aos 40 anos, famoso ator português está apaixonado por colega quase 20 anos mais nova? Viagem a dois gera rumores

V+ TVI
Hoje às 13:03
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Última oportunidade: As inscrições para o Big Brother Verão estão a terminar

Secret Story
1 jun, 11:44

É oficial! Está revelada a data de estreia da nova novela da TVI «A Madrasta»

Novelas
3 jun, 16:05

Aos 40 anos, famoso ator português está apaixonado por colega quase 20 anos mais nova? Viagem a dois gera rumores

V+ TVI
Hoje às 13:03

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Big Brother
3 jun, 16:54

Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

Secret Story
Ontem às 15:48

Viagem a dois? Estes são os melhores destinos de férias

Ontem às 19:00

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris descobre que vai ser pai

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Veja Primeiro: Amor à Prova - Episódio do dia 10 de junho de 2026

Amor à Prova
Hoje às 14:21

Secret Story - Desafio Final - Extra - 5 de junho de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Veja Primeiro: Amor à Prova - Episódio do dia 11 de junho de 2026

Amor à Prova
Hoje às 14:23

Veja Primeiro: Amor à Prova - Episódio do dia 12 de junho de 2026

Amor à Prova
Hoje às 15:23

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 11 de junho de 2026

Terra Forte
Hoje às 15:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 43 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 31min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 3h e 16min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 3h e 43min

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 12 de junho de 2026

Terra Forte
Hoje às 16:20

Veja Primeiro: Amor à Prova - Episódio do dia 12 de junho de 2026

Amor à Prova
Hoje às 15:23
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor ou Débora? - António já escolheu

Novelas
Ontem às 14:44

Vem aí em «Amor à Prova»: Samuel trai Fred e revela toda a verdade à polícia

Novelas
Ontem às 16:23

Era conhecida como a Mónica, líder das Popstar de «Morangos com Açúcar». Já tem duas filhas e está diferente

Novelas
Hoje às 08:10

Maria do Céu Guerra, a Corcovada de «Festa é Festa», é mãe de uma conceituada atriz, que bem conhece

Novelas
Ontem às 15:12

Conhecido por ser irreverente, este homem é marido de uma das maiores estrelas nacionais

Novelas
Ontem às 11:27

Vem aí em «Terra Forte»: Flor volta atrás em decisão que envolve António

Novelas
Hoje às 09:00