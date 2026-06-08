TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 12 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 58 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 2h e 54min

Além da TV: Conheça o talento oculto de Matilde Serrasqueiro, a Magui de Terra Forte

Em Família
Hoje às 14:58

João Patrício anuncia morte de antiga convidada do programa: «Tocou profundamente a minha equipa»

Momento certo
Hoje às 14:46
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

TVI - Em cima da hora - 8 de junho de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

TVI Jornal - 8 de junho de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Bombeiros extinguem incêndio e encontram corpo carbonizado dentro de carro

Dois às 10
Hoje às 12:22

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

Dois às 10
Hoje às 12:01

Nufla revela quem acha que vai vencer o Secret Story - Desafio Final

Dois às 10
Hoje às 11:56

Renata Reis sobre concorrente do Secret Story: «Não me quero sentar na mesma mesa com ela»

Dois às 10
Hoje às 11:55

Renata Reis emociona-se ao falar de Maycon Douglas: «Se não fosse a Flávia, não estaria cá da mesma forma»

Dois às 10
Hoje às 11:54

Mais Vistos

00:39

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

Dois às 10
Hoje às 12:01
1

«Recebemos a triste notícia»: João Patrício comunica e lamenta morte de convidada do seu programa

Dois às 10
Hoje às 14:55
2

Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Secret Story
Hoje às 12:48
3

Casamento de Bruno Savate: Dos looks dos noivos e ex-concorrentes à comida. Todas as imagens aqui

Secret Story
6 jun, 10:44
4

Cultura portuguesa está de luto e volta a chorar a perda de um grande nome

V+ TVI
Hoje às 12:01
5
03:41

Estalou o verniz! João Ricardo e Pedro Jorge cara a cara: «Estás te a aproximar porquê!?»

Secret Story
Hoje às 14:40
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Secret Story
Há 3h e 36min

Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

Secret Story
Hoje às 16:18

Bruno Savate é surpreendido com presença rara da Voz no seu casamento. E o momento é de ir às lágrimas

Secret Story
Hoje às 15:24

«Recebemos a triste notícia»: João Patrício comunica e lamenta morte de convidada do seu programa

Dois às 10
Hoje às 14:55

Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

Dois às 10
Hoje às 15:54

José Condessa celebra 29 anos com festa de arromba. E o tema não passou despercebido

Novelas
Hoje às 16:04

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - gala - 7 de junho de 2026

Secret Story
Ontem às 21:35

Nufla descobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda

Dois às 10
Hoje às 11:53

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

Dois às 10
Hoje às 12:01

Dois às 10 - Flávia esclarece tudo em relação a Pedro Jorge

Dois às 10
Hoje às 09:50

João Patrício anuncia morte de antiga convidada do programa: «Tocou profundamente a minha equipa»

Momento certo
Hoje às 14:46

Secret Story - Desafio Final - Ligação à Casa

Secret Story
Hoje às 01:55
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 12 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 58 min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 2h e 54min

Além da TV: Conheça o talento oculto de Matilde Serrasqueiro, a Magui de Terra Forte

Em Família
Hoje às 14:58

João Patrício anuncia morte de antiga convidada do programa: «Tocou profundamente a minha equipa»

Momento certo
Hoje às 14:46

TVI - Em cima da hora - 8 de junho de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Domingos morre

Novelas
Hoje às 10:18

Vem aí em «Terra Forte»: A chegada tão esperada de Carmen Serrado/ Maria de Fátima à mansão

Novelas
Hoje às 09:30

«Estou longe de ser a mãe que gostava»: Famosa atriz surpreende com desabafo sentido sobre a maternidade

Novelas
6 jun, 08:41

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

Novelas
Ontem às 08:21

Esta é a atriz portuguesa que dá voz a Marshall da «Patrulha Pata». E tem uma carreira de sucesso

Novelas
Ontem às 14:19

Vem aí em «Amor à Prova»: Depois de fazer sexo com Amália, Tomás expulsa-a de casa?

Novelas
Hoje às 08:56