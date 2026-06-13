Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte: António e Sammy unem-se para perceber o que se está a passar com Caio
Terra Forte
Há 1h e 34min
Amor à Prova- Afonso quer fugir com Tomás: «Se queres o Nico contigo, temos de ir embora»
Amor à Prova
Há 1h e 34min
Amor à Prova: No frente-a-frente com Cris, Vera fica em pânico ao saber que Nico é o seu filho
Amor à Prova
Há 1h e 34min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Já é conhecido o primeiro finalista do Desafio Final! Este concorrente conquistou o passaporte para a final
Secret Story
Há 1h e 12min
Expulsão no Secret Story. Esta concorrente está fora do programa e há reações virais
Secret Story
Há 1h e 25min
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Big Brother Verão. Todos os detalhes aqui
Secret Story
Há 2h e 36min
Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa
Dois às 10
12 jun, 15:00
Fora do Desafio Final, Afonso Leitão fala sobre o segredo que guardou a pedido de Catarina Miranda
Dois às 10
12 jun, 14:52
TVI PLAYER
Está ou não mal com Liliana? Fábio esclarece tudo de uma vez em direto na gala
Secret Story
Há 2h e 44min
Está decidido! Saiba quem foi a concorrente de peso a abandonar o Desafio Final
Secret Story
Há 1h e 24min
A ACONTECER
Terra Forte: António e Sammy unem-se para perceber o que se está a passar com Caio
Terra Forte
Há 1h e 34min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica
Novelas
9 jun, 09:06
Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa
Novelas
7 jun, 08:21
Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar
Novelas
9 jun, 15:11
Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»
Novelas
8 jun, 15:54