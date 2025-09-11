TVI PLAYER
Secret Story
Há 1h e 38min
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
9 set, 12:17
1
Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»
Novelas
25 jun, 15:39
2
Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola
V+ TVI
8 set, 12:34
3
O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago
Big Brother
9 set, 17:13
4
Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs
Novelas
9 set, 12:51
5
Exclusivo avançado pelo "V+ Fama" é notícia na imprensa internacional
V+ TVI
Ontem às 15:33
6
Já sabemos detalhes do casamento de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão. E isto é o que não pode mesmo faltar
V+ TVI
Há 1h e 5min
Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível
Dois às 10
Há 1h e 43min
Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs
Big Brother
Há 57 min
Vem aí em «A Fazenda»: Ciente do mal que fez, Joel entrega-se à polícia?
Novelas
Há 3h e 20min
Nome da nova cadela de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez indigna muçulmanos: «É um insulto à religião»
V+ TVI
Há 1h e 40min
Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»
Big Brother
Há 2h e 43min
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»
Big Brother
Hoje às 00:37
A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal
A Protegida
Ontem às 23:25
Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral
Big Brother
Ontem às 20:13
"Violência", a última palavra proferida por Charlie Kirk antes de ser assassinado
CNN Prime Time
Hoje às 00:24
Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Conheça Romeu, o «mini explorerssauru» que conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Dois às 10
Há 3h e 36min
Detido homem que oferecia 500 euros por cabeça de brasileiros mortos
Dois às 10
Há 1h e 10min
Wonderland Lisboa
Há 1h e 38min
Secret Story
Há 1h e 38min
Ninguém como Tu
Há 1h e 39min
A Sentença
Há 1h e 42min
Momento Certo
Há 1h e 42min
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
Ontem às 09:27
Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar
Novelas
Ontem às 09:57
Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome
Novelas
Ontem às 16:02
Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza
Novelas
9 set, 11:22
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
9 set, 12:17
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44