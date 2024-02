Há 1h e 55min

No «Dois às 10», Vânia Baldrico recorda com foi difícil explicar ao primeiro filho que o irmão deste nasceu sem vida. A convidada deseja voltar a engravidar, mas aguarda a resposta da autopsia para perceber o que pode ter levado à morte do bebé e que não volte a acontecer numa nova gravidez.