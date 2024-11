Há 3h e 23min

No «Dois às 10», já começou a sétima edição do «Natal a Meias» e Mónica Jardim foi ajudar com os preparativos. A Calzedonia e a TVI juntam-se pelo 7º ano consecutivo na companha solidária Natal a Meias, com o intuito de ajudar a Liga dos Bombeiros Portugueses.