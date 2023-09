Há 2h e 27min

Em «Festa é Festa», António (Luís Simões) brinca com Jorge (Manuel Melo) sobre não precisar de mota para que as miúdas lhe caiam no colo. Jorge não quer voltar a falar desse assunto. António queixa-se que está a ter muito trabalho na entrega das encomendas e Jorge sugere que ele use a mota de Paulo.