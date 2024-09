Sem pais à vista, fugiu da instituição e foi viver para a rua: «Corri perigo (...) fui ameaçada»

Há 46 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Beatriz Martins. Beatriz, tem 24 anos, é filha de pai incógnito e foi abandonada pela mãe. A jovem foi criada pela avó Natália que foi quem a salvou impedindo a mãe de abortar. Beatriz viveu uma adolescência rebelde e chegou a viver numa instituição, mas está grata à avó que nunca a abandonou. Vem ao programa para fazer um apelo para encontrar o pai que nunca conheceu e que talvez nem saiba da sua existência. Em estúdio, a nossa convidada recorda o momento em que as coisas pioraram na sua vida: uma adolescência marcada pelo álcool, droga e a ida para a instituição aos 15 anos. No entanto, Beatriz revela que fugiu da instituição e esteve cerca de uma semana a viver na rua como se fosse uma pessoa em condição de sem-abrigo. A nossa convidada revela que para além do pesadelo que foi viver na rua, esta foi ameaçada e correu risco de vida.