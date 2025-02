Hoje às 17:27

No Goucha, conhecemos melhor a história de Luana Sousa, a vencedora da primeira temporada do Funtástico. No “Funtástico”, ao longo da temporada, interpretou seis temas, escolhidos com o apoio da mãe. O seu talento conquistou os jurados e o público. “Quando percebi que era a vencedora, nem sei descrever o que senti”, confessou.