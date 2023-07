Sem saber, Jaime é uma estrela da internet

Há 3h e 26min

Em «Queridos Papás», Guida (Rita Nascimento) fala com Marta, que lhe diz já não querer nada com Lucas (Santiago Salsa). O primo liga para Guida a dizer-lhe que os vídeos de Jaime (Fernando Pires) estão a fazer muito sucesso no Youtube. Esta corta a chamada quando vê Jaime entrar no quarto, reparando no ar aborrecido do pai. Jaime admite que os problemas não o largam.