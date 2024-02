Hoje às 18:05

No «Goucha», a atriz Rita Pereira fala-nos do seu processo de crescimento desde que começou a sua carreira aos 20 anos até agora, com 41 anos. A nossa convidada explica-nos como se sentiu no Brasil, por não ser uma figura reconhecida, e recorda uma situação na qual foi praticamente uma 'assistente' para com outra atriz bastante conhecida no Brasil.