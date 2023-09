Semedo nomeia o seu sucessor (inesperado) na WKT

Há 49 min

Toda a WKT está reunida à espera de Semedo para que ele nomeie o seu sucessor, com Matias (José Fidalgo) convicto que o cargo é seu. Semedo surge a dizer ir confiar a empresa a alguém em quem confia plenamente, sendo essa pessoa Rafael. Todos ficam surpresos, Matias está em choque.

Roberto (Paulo Pires) está em choque com a revelação de Nando ser seu filho, com Xavier (Tiago Teotónio Pereira) a dizer que só soube há pouco tempo disso e decidiu esconder aquilo a Roberto para não o perturbar ainda mais. Nando fica ainda mais revoltado com Roberto, acusando-o de se ter andado a aproveitar da sua mãe. Roberto fica a sentir-se mal, com Mia a dizer que o ajuda a ir para a cama.

Rafael faz um curto discurso a dizer contar com todos para fazerem a empresa continuar a ter sucesso, avisando ser alguém exigente. Matias pede a Semedo para falar com ele.

Adriana (Joana de Verona) empunha um isqueiro junto à cara de Zezé (Catarina Siqueira), dizendo-lhe vingativa que vai pegar-lhe fogo ao cabelo tal como ela lhe fez a si. Zé Miguel surge nesse momento e Adriana disfarça que ia acender uma vela. Zezé agarra-se a chorar ao pai.

Semedo mostra um vídeo de Diana (Joana Câncio) a Matias para justificar a sua não promoção a CEO, com Diana a dizer que foi Matias quem enviou a fotografia deles juntos à mulher. Semedo deseja boa sorte a Matias com Rafael, dizendo saber que ele não é uma pessoa fácil.

Tiago (Vasco Venâncio) algemou-se às escadas a recusar a Jaime (Fernando Pires) ir viver para um hotel, Jaime olha-o agastado.

Adriana diz leve a Simão que seria incapaz de fazer mal a Zezé, e ela anda somente muito nervosa depois do susto do acidente. Adriana elogia Simão (Pedro Sousa) por ser alguém tão preocupado com os outros, beijando-o. Maurício (Miguel Bogalho) esboça ar preocupado a observá-los.

Roberto recrimina-se por achar que é alguém desonesto por ter escondido a Nando que era pai dele, mas Mia diz-lhe que ele pode somente ter feito isso para não destruir uma família, dizendo que do conhece dele, ele é alguém com grandes valores morais, beijando-o. Xavier observa-os à janela.

Jaime diz a Teodoro (Nuno Homem de Sá) que Camila (Ana Varela) acabou por concordar que Tiago continue lá em casa. Teodoro diz que talvez seja melhor mesmo que eles se afastem uns tempos um do outro. Jaime fica desolado por o resultado do espermograma dizer que ele não pode ter mais filhos.

Nando ataca Xavier a insinuar que ele nunca lhe contou também que Roberto era seu pai para não dividir a herança com ele. Xavier diz terem de se unir como família e ajudarem Roberto, mas Nando anuncia-lhe que se vai embora.

Jaime diz abalado a Teodoro que só lhe resta separar-se de Camila por não lhe poder dar o filho que ela tanto deseja.

Rafael diz a Matias não querer que os problemas que tiveram afetem a relação laboral deles, mas Matias diz que ele só está ali para se vingar dele. Manuela fica em choque por ver ali Rafael.

Sílvia (Sara Prata) chora a contar a Angelina (Marisa Cruz) que acabou o seu casamento com Paulo (Bruno Madeira), mas diz-lhe estar mesmo triste é por não ter lutado por Simão.

Paulo exige a Graça que controle todos os passos de Simão, convicto que foi ele quem fez Sílvia virar-se contra ele. Graça assente, mas olhando-o reprovadora.

Camila vem ter com Jaime disposta a dar uma nova hipótese ao casamento deles, ficando em choque por Jaime lhe dizer que percebeu que é realmente tarde demais para eles poderem continuar juntos. Camila sai desolada porta fora.

Alice (Mafalda Marafusta) descobre na mala de Rita (Diana Nicolau) uma caixinha com um anel, ficando muito espantada.

Jaime, Matias, Simão e Xavier foram sair à noite para tentar descomprimir dos problemas. Os amigos veem Paulo a confrontar agressivo Sílvia por ela ter ido sair à noite com Angelina. Simão vai defendê-la, com Paulo a não conseguir conter-se em agredi-los com os seus amigos. Todos começam a lutar, gerando-se o caos na discoteca. Os quatro amigos estão presos na cadeia e ficam surpresos por o guarda lhes dizer que podem sair. Elsa, Ema, Adriana e Bárbara estão a recebê-los respetivamente. Todos abraçam as respetivas.