Ontem às 22:19

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) queixa-se por Tomé (Pedro Teixeira) ter ficado a trabalhar até mais tarde. Josefa (Rita Salema) explica que Fátima (Marta Andrino) precisou de ficar no take-away, mas Aida não aceita e diz que Josefa é que podia ter ficado no café. Elisabete (Ana Marta Contente) está com a neura e pede-lhes para não discutirem, mas é inevitável. Elisabete passa-se e grita com elas.