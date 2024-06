«Sempre que olho para o Marquinho só vejo o Tiago»

Há 2h e 44min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) está muito preocupada por Regina (Christine Fernandes) ter ido falar com Tiago (José Condessa), dizendo saber que ele vai fazer tudo para provar que Marquinho é filho dele se desconfiar que essa hipótese é real. Cacau admite a Guto (Vitor Britto) continuar sem se lembrar de alguma vez ter tido alguma coisa com Marco (Diogo Amaral). Ficam a pensar tensos como podem conseguir que Tiago se vá embora de Itacaré para não correr perigo com Cony (Pollyanna Rocha).