Há 3h e 23min

No «Goucha», recebemos o ator José Raposo, que dá vida ao comendador Rui Nabeiro na nova minissérie da TVI: «Senhor Rui». A minissérie estreia hoje, precisamente no dia em que se assinala um ano da morte do empresário. Vemos algumas imagens desta nova aposta da ficção e o ator José Raposo explica-nos como foi para si dar vida a uma das figuras mais acarinhadas e carismáticas do país.