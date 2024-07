Separada, Diana foi viajar e ganhou quatro milhões de dólares. Agora, o ainda marido exige uma parte

6 jul, 14:00

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Aposta do oriente». Recebemos Paulo Cunha e Diana Torres. Diana e a mulher de Paulo são amigas e decidiram mudar de vida depois de uma viagem que fizeram juntas. Quem não gostou destas mudanças foram os respetivos maridos. Ouvimos ambas as partes e conhecemos todos os detalhes deste caso.