Separada do marido, Marisa publicou nas redes sociais um anúncio a procurar parceiro e o pior aconteceu

Há 1h e 5min

Marisa ainda está oficialmente casada, embora ainda esteja separada do marido há algum tempo. Só agora aceita assinar os documentos do divórcio, mas em troca exige bens que foram, alegadamente, levados por um homem com quem se envolveu.

Nas redes sociais, Marisa publicou, em brincadeira, que estava à procura de namorado e recebeu uma mensagem de um homem que lhe pareceu querido. A relação evoluiu, ao ponto do homem dormir em sua casa. Contudo, um dia desapareceu com pertences seus. Para Marisa, isto foi um esquema montado pelo ainda marido.