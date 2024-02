Sequestra, espanca e esfaqueia amigo que tinha caso amoroso com a mulher

Há 1h e 50min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem que após descobrir que a mulher tinha um amante, não descansou enquanto não se vingou dele. O homem de 42 anos percebeu que o amante era um amigo do casal. Acabou por sequestrá-lo, agredi-lo e esfaqueá-lo. Após horas de tortura, a vítima conseguiu fugir e foi pedir ajuda socorro no posto da GNR da Lourinhã, durante a madrugada. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido. Entrevistámos uma testemunha desta tentativa de homicídio. O agressor acabou por ser detido pela PJ depois de roubar, agredir, esfaquear e incendiar quarto de rival.