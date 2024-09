Serafim separou-se da mulher e agora vai casar com a ex-sogra

Há 1h e 21min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Eu, tu, o amante e a sogra».



Alice e Serafim eram casados e tiveram tudo menos uma relação convencional, sobretudo quando ao barulho está um amante, uma sogra e um negócio.

Alice revela que o ex-marido está numa relação com a mãe, que é dona de uma fábrica. Agora, Serafim está com 49% da empresa e Alice teme que a mãe case com o ex-marido e este fique com a maior parte da empresa.



Serafim descobriu que a mulher tinha um amante, que era o pai dos filhos de Alice. Depois do divórcio, Serafim admite que houve um interesse mútuo com a mãe de Alice e os dois envolveram-se.

Agora, Alice quer garantir a herança aos filhos e para garantir isso quer que o casamento da mãe e do ex-marido seja em separação de bens.