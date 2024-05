Sérgio sobre acidente: «Morri a andar e voltei a nascer numa cadeira de rodas» - Veja a conversa completa

Há 2h e 3min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Sérgio Gomes. O nosso convidado diz que morreu a andar e voltou a nascer numa cadeira de rodas. Conta que sofreu um acidente de moto aos 17 anos. No início não deu conta da gravidade da situação e só, dias depois, ficou a saber que estava condenado a viver numa cadeira de rodas. Revela que não foi fácil aceitar a sua condição, só quando entrou em reabilitação percebeu que, ainda assim, podia ser independente. Sérgio conta que a vida tem sido de luta e nunca baixou os braços. Foi pai de Lara, através de inseminação artificial. Foi ele quem cuidou da filha, quando a mãe desta estava a trabalhar. Lara diz que nasceu a ver o pai numa cadeira de rodas e nunca deixaram de fazer atividades juntos. Aliás, diz sentir orgulho no percurso desportivo do pai. Sérgio joga basquetebol, já fez andebol, atletismo e boxe. Mas a sua paixão está no ciclismo onde sonha ser atleta paraolímpico.